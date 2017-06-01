14:15, 01 Haziran 2017 Perşembe

Keşmir'de iletişime engel





Kuzey Keşmir'de yaşanan saldırıların ardından cep telefonu hizmetleri yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan işgali altında bulunan Keşmir'in kuzey bölgesindeki Nathipora köyünde ordu ve polis güçlerinin ortak bir operasyonu ile Hizbu'l Mücahidun grubundan iki direnişçi öldürüldü. Kısa süren operasyon sonrası halkın haberleşmesine engel olmak isteyen işgal güçleri cep telefon hizmetlerini yasakladı. Hizb-ul Mücahid grubu üyesi iki kişinin hükümet güçleriyle düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından bu sabah kuzey Keşmir'in Baramulla bölgesinde cep telefonu hizmetleri yasaklandı. Bir yetkili, söz konusu tedbirin iki militanın öldürülmesinin ardından "yasaları ve düzeni engellemek" için alındığını söyledi.

İlgili Konular Keşmir

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.