Çavuşoğlu Kıbrıs'ta Akıncı ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Resmi ziyaret için KKTC'de bulunan Çavuşoğlu ile Akıncı arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı yapıldı.
Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve ilgili yetkililer hazır bulundu.
Çavuşoğlu, Lefkoşa temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve muhalefet partisi liderlerinin yer alacağı çalışma toplantısına katılacak.
Çavuşoğlu ve Akıncı, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Özgürgün tarafından kabul edilecek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.
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