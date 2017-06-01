Mora Kasırgası Bangladeş ve Myanmar'ı vurdu

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Bangladeş ve Myanmar'da etkili olan Mora Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
BBC'nin haberine göre, Bangladeş'te kasırga nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaklaşık 50 bin evin hasar gördüğü kasırga nedeniyle 350 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Donanma yetkilileri, kaybolan yaklaşık 150 balıkçıyı kurtarmak için bölgeye 15 gemi gönderildiğini, şimdiye kadar 20 balıkçının kurtarıldığını açıkladı.
Arama kurtarma çalışmalarına Hindistan donanması da destek veriyor.
Myarmar'ı da etkisi altına alan Mora Kasırgası'nda yüz binlerce Arakanlı Müslümanın sığındı mülteci kampları ağır hasar gördü.
"Myanmar Times" gazetesinin haberine göre, Arakan ve Chin eyaletlerinde etkili olan fırtınada aralarında hükümet binaları, okullar ve sağlık merkezlerinin de bulunduğu bin 200 bina kullanılamaz hale geldi.
Fırtınanın Myanmar'da can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
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