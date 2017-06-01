14:36, 01 Haziran 2017 Perşembe

Ankara'da FETÖ'den gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı



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Başkent'te devam eden FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara'da devam eden FETÖ'nün soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 üsteğmen, bir yüzbaşı, bir eski TÜBİTAK çalışanı mühendis, bir ataşe yardımcısı ve bir öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Adliyede, FETÖ soruşturmalarını yürüten savcılara ifade veren şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden 5'ini tutukladı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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