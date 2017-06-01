15:08, 01 Haziran 2017 Perşembe

12 katlı bina yan yattı





Mısır'da 12 katlı bir bina yan yattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'ın İskenderiye kentinde 12 katlı bir bina temellerinden ayrılarak yan yattı. Yandaki diğer bir apartmanın üzerine devrilen bina için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

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