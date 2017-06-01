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12 katlı bina yan yattı
12 katlı bina yan yattı

Mısır'da 12 katlı bir bina yan yattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'ın İskenderiye kentinde 12 katlı bir bina temellerinden ayrılarak yan yattı. Yandaki diğer bir apartmanın üzerine devrilen bina için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.



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