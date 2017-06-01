15:40, 01 Haziran 2017 Perşembe

Kurs için 3 kilometre yürüyen öğrencinin TEOG başarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde yaşayan ve taşımalı sistemle eğitim gördüğü okulda hafta sonları düzenlenen kurslara katılmak için 3 kilometre yürümek zorunda kalan Nisanur Yalçınsoy, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm soruları doğru yanıtladı.

Çokköy Ortaokulu Müdürü Veli Bilgili ve öğretmenleri, evinde ziyaret ettikleri Yalçınsoy'a altın taktı.

Yalçınsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksu köyünden Çokköy'deki ortaokula taşımalı sistemle gittiğini söyledi.

Hafta sonları okulda düzenlenen kurslara şartlar zor olmasına rağmen katıldığını belirten Yalçınsoy, "Köyümüzle Çokköy arası yaklaşık 3 kilometre. Bazen kendim bazen de ailemle yürüyerek okula gittim. Bazen ise öğretmenlerim beni götürüyordu. Emek verdim ve karşılığını aldım. Kursa gidemediğim zamanlarda ise evde oturup ağlıyordum. Evin tek çocuğuyum, ister istemez bazı şeylerden etkileniyorum. Ailemde çeşitli hastalıklar yaşayanlar oldu. Bu yüzden doktor olmak istiyorum. Özellikle genel cerrah olmayı çok istiyorum." dedi.

Anne Gülşen Yalçınsoy da kızının eğitim için yağmur, çamur dinlemeden mücadele ettiğini söyledi. Yalçınsoy, "Hafta sonları okulda düzenlenen kurslara gidebilmek için yoğun çaba harcadı. Emekleri boşa gitmedi ve başarıyı yakalayarak bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Okul Müdürü Bilgili de öğretmenin öğrencisi ve velileri tanımasının, onlarla iş birliği yapmasının başarıyı getirdiğini ifade etti.