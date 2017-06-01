Güncelleme: 17:56, 01 Haziran 2017 Perşembe

İlk başörtülü eczacı Fevziye Nuroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'de başörtüsü mücadelesinin öncülerinden olan ve Şefkat Vakfı Kurucularından Eczacı Fevziye Nuroğlu (72), İstanbul Beylikdüzü’nde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eczacılık Fakültesinin ilk başörtülü öğrencisi, Milli Türk Talebe Birliği'nin kız önderlerinden Nuroğlu'nun cenazesi, bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eyüp'teki Pierre Loti Mezarlığı'nda defnedildi.

Fatih Camisi’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Nuroğlu'nun yakınlarının yanı sıra, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı. Nuroğlu'nun yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

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Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, resmi Twitter hesabı üzerinden Nuroğlu için açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Gerçek bir dava insanı, örnek bir müslüman, öncü bir mücahide Fevziye Nuroğlu Ablamız Rabb'ine kavuşmuştur" dedi.

Milli Türk Talebe Birliği'nin ilk kız önderlerinden, ömrünü eğitime adayan Fevziye Nuroğlu, yetimlerin yetiştirilmesiyle geçmiş hayatıyla yeni nesle ve özellikle eğitimcilerimize önemli bir örnek oldu. İslami Camiada okul öncesi eğitim konusunda ilk çalışmaları yapanlardan biri olan Fevziye Nuroğlu bu alanda kendisinden sonraki bir çok girişime de ilham vermiştir.



İHH Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gülden Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Nuroğlu'nu andı. Sönmez, "Tesettürümüzü bugün özgürce taşıyabilmemizde emeği olan Fevziye Nuroğlu vefat etti. Gelin bugün Fatih Camiinde ikindi namazında helalleşelim. Fevziye Nuroğlu samimiyettir, cesarettir, emektir ve her daim marş tadında coşkulu bir mücadeledir. Rabbimiz muhabbet ve merhametle karşılasın" dedi.