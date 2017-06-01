İlk başörtülü eczacı Fevziye Nuroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'de başörtüsü mücadelesinin öncülerinden olan ve Şefkat Vakfı Kurucularından Eczacı Fevziye Nuroğlu (72), İstanbul Beylikdüzü’nde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Eczacılık Fakültesinin ilk başörtülü öğrencisi, Milli Türk Talebe Birliği'nin kız önderlerinden Nuroğlu'nun cenazesi, bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eyüp'teki Pierre Loti Mezarlığı'nda defnedildi.
Fatih Camisi’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Nuroğlu'nun yakınlarının yanı sıra, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı. Nuroğlu'nun yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, resmi Twitter hesabı üzerinden Nuroğlu için açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Gerçek bir dava insanı, örnek bir müslüman, öncü bir mücahide Fevziye Nuroğlu Ablamız Rabb'ine kavuşmuştur" dedi.
Milli Türk Talebe Birliği'nin ilk kız önderlerinden, ömrünü eğitime adayan Fevziye Nuroğlu, yetimlerin yetiştirilmesiyle geçmiş hayatıyla yeni nesle ve özellikle eğitimcilerimize önemli bir örnek oldu. İslami Camiada okul öncesi eğitim konusunda ilk çalışmaları yapanlardan biri olan Fevziye Nuroğlu bu alanda kendisinden sonraki bir çok girişime de ilham vermiştir.
İHH Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gülden Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Nuroğlu'nu andı. Sönmez, "Tesettürümüzü bugün özgürce taşıyabilmemizde emeği olan Fevziye Nuroğlu vefat etti. Gelin bugün Fatih Camiinde ikindi namazında helalleşelim. Fevziye Nuroğlu samimiyettir, cesarettir, emektir ve her daim marş tadında coşkulu bir mücadeledir. Rabbimiz muhabbet ve merhametle karşılasın" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bakanlık bünyesinde 20 yıldır sürdürülen iftar programı etkinliğine bu yıl izin vermemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi
İş adamı Sarraf'ın New York'ta yargılandığı davada mahkeme, eski New York Belediye Başkanı Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Mukasey'in, Sarraf'ın avukatlığını yapabileceklerine karar verdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı
Ordu merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Diyarbakır'da PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuşlar Mustafa Sarı, Gökhan Bayram ve Selçuk Özer memleketlerinde toprağa verildi
İstanbul'daki "ana darbe davası"nda tutuklu sanık Kurmay Albay Cebeci,mahkeme başkanının "'İl Başkanlığını almak üzereyiz' cümlesini KOKTOD kapsamında mı yazdın?" sorusunu, "Sehven attım." şeklinde cevapladı
Türkiye'de başörtüsü mücadelesinin öncülerinden olan ilk başörtülü eczacı Fevziye Nuroğlu, vefat etti. Nuroğlu'nun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakiben Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp'teki Pierre Loti Mezarlığı'nda defnedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçen ay mayısta ele geçirilen 11 el yapımı patlayıcı ile 68 mühimmatın imha edildiği, bir örgüt mensubunun cesedinin bulunduğu kaydedildi.
PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle eğitim ve öğretimin aksadığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 öğrenci, TEOG'da 120 soruya doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasına girdi
Suriyeli aileler Ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya başladı
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde yaşayan Nisanur Yalçınsoy, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm soruları doğru cevapladı
Başkent'te devam eden FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, mayısta bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,31 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,26 azaldı