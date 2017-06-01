15:56, 01 Haziran 2017 Perşembe

İlk başörtülü eczacı Fevziye Nuroğlu, vefat etti





Türkiye'de başörtüsü mücadelesinin öncülerinden olan ilk başörtülü eczacı Fevziye Nuroğlu, vefat etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'de başörtüsü mücadelesinin öncülerinden olan olan Şefkat Vakfı Kurucusu Eczacı Fevziye Nuroğlu, İstanbul'da hayatını kaybetti. Eczacılık Fakültesinin ilk başörtülü öğrencisi, Milli Türk Talebe Birliği'nin kız önderlerinden Nuroğlu'nun cenaze namazı, bugün ikindi namazına müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak.



Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, resmi Twitter hesabı üzerinden Nuroğlu için açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Gerçek bir dava insanı, örnek bir müslüman, öncü bir mücahide Fevziye Nuroğlu Ablamız Rabb'ine kavuşmuştur" dedi. Milli Türk Talebe Birliği'nin ilk kız önderlerinden, ömrünü eğitime adayan Fevziye Nuroğlu, yetimlerin yetiştirilmesiyle geçmiş hayatıyla yeni nesle ve özellikle eğitimcilerimize önemli bir örnek oldu.



İHH Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gülden Sönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Nuroğlu'nu andı. Sönmez, "Tesettürümüzü bugün özgürce taşıyabilmemizde emeği olan Fevziye Nuroğlu vefat etti. Gelin bugün Fatih Camiinde ikindi namazında helalleşelim. Fevziye Nuroğlu samimiyettir, cesarettir, emektir ve her daim marş tadında coşkulu bir mücadeledir. Rabbimiz muhabbet ve merhametle karşılasın" dedi.

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