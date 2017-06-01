16:32, 01 Haziran 2017 Perşembe

Cilvegözü Sınır Kapısında ramazan geçişleri





Suriyeli aileler ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeliler, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Sınır kapısında sığınmacıların Türkiye'den Suriye'ye geçişleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor. Gün içinde yaklaşık bin Suriyelinin geçiş yaptığı sınır kapısında, çıkış ve girişler 23 Haziran'a kadar yapılacak. 24-27 Haziran tarihlerinde giriş çıkış işlemleri yapılmayacak, 28 Haziran Çarşamba günü ise bu işlemler normal şekilde uygulanacak.

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