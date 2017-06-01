Putin'in danışmanından özelleştirme çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomi danışmanı ve Rus Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aleksey Kudrin, ülkenin tüm petrol sanayisinin 7 yıl içerisinde tamamen özelleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında “Makroekonomik Politika, İstikrardan Büyümeye” adlı oturumda konuşan Kudrin, kamu sektör payının azaltılmasının ve özel sektöre ağırlık verilmesinin Rus ekonomisi için önemli bir gereksinim olduğunu vurguladı.
Ülke ekonomisinde devlet payının azaltılamamasının, Rusya’nın “alametifarikası” olduğu görüşünü dile getiren Kudrin, “Ancak bunun önüne geçmemiz lazım. Ülkenin tüm petrol sanayisinin 7 yıl içerisinde tamamıyla özelleştirilmesi gerekiyor.” dedi.
Petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini de paylaşan Kudrin, Rusya’nın rezerv fonlarının petrolde varil başına 50 dolarlık fiyat ve üstünde daha sağlam kalabileceğini belirterek, 2017’de petrol fiyatlarının ortalama 50 dolar bandında seyretmesini beklediğini söyledi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da toplantıda söz alarak, Rus ekonomisinin toparlanması için enflasyondaki gerilemenin kendi başına yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Yapısal reformların önemine vurgu yapan Nabiullina, gerekli reformların yapılması halinde iki yıllık resesyon sürecinden sonra Rus ekonomisinin tekrar istikrarlı büyüme rakamlarına ulaşabileceğini söyledi.
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