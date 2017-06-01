Trump Kudüs'ten vazgeçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump'ın şuan için ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşünmediği açıklandı.
AFP'nin resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak.
Trump, 2016 Başkanlık seçimlerinde seçilmesi halinde İsrail'de bulunan ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağının sözünü vermişti.
Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Cihad, "Nisan ayında 3 milyon 252 bin varil olan günlük petrol ihracatı, 10 bin varil artarak 3 milyon 262 milyon varile ulaştı" açıklamasında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak yasadan geçici olarak vazgeçti.
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Filistin parlamentosundaki Hamas milletvekilleri 41 bin dolarlık aylık maaşlarını böbrek ve kanser hastalarının tedavisi için bağışladı.
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, "Kosova Kosova'dır, Sırbistan da Sırbistan. Biz iki ayrı, bağımsız ülkeyiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı da Kosova'nın 114 ülke tarafından tanınan, bağımsız bir ülke olduğunu iyi biliyor" dedi
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz. Çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım." dedi.
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