17:03, 01 Haziran 2017 Perşembe

Trump Kudüs'ten vazgeçti





ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak yasadan geçici olarak vazgeçti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'ın şuan için ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı düşünmediği açıklandı. AFP'nin resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak. Trump, 2016 Başkanlık seçimlerinde seçilmesi halinde İsrail'de bulunan ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağının sözünü vermişti.

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