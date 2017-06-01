Yüksekova'da 2 öğrenci TEOG birincileri arasında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle eğitim ve öğretimin aksadığı Yüksekova ilçesinde 2 öğrenci, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlarda 120 soruya doğru yanıt vererek, Türkiye birincileri arasında yer aldı.
PKK'nın geçen yıl kazdığı çukur ve kurduğu barikatlar yüzünden mağduriyetlerin yaşandığı ve eğitimin bir süre aksadığı ilçe, TEOG'da 2 birinci çıkardı.
Yeni Mahalle'deki Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri Cemal Nişo ile Akın Bartın, yaşanan olaylara rağmen öğretmenlerinin de çabalarıyla büyük başarı gösterip 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak birinciler arasına girdi.
Öğrencilerden 14 yaşındaki Cemal Nişo, gazetecilere yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıda öğretmenlerinin ve ailesinin büyük payı olduğunu söyledi.
Bu tür sınavlarda öz güvenin yüksek olması gerektiğini dile getiren Nişo, şöyle konuştu:
"İnsan istedikten sonra çoğu şeyi başarıyor. Operasyonlardan sonra geldiğimizde evimiz, okulumuz yanmıştı. Değer verdiğimiz çoğu şeyi kaybetmiştik. En baştan başladık. Yeni eve taşındık. Hocalarımız sağ olsun. Onların sayesinde başardık. İmkanlarımız olmamasına rağmen soruların tamamını yaptık. Bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. İnsan kendine güvenmezse başaramaz."
Öğretmenlerinin, eksik konuları ders dışı zamanlarda verdikleri kurslarla kapattığını aktaran Nişo, onların emeklerini boşa çıkarmadıklarını belirtti.
Nişo, "Sınavdan önce bu anı yaşamak için çok stres yaptık ve heyecanlandık. Şimdi başardık ve tadını çıkarıyoruz. Hedefim mühendis olmak. Çevreme, aileme, akrabalarıma faydalı bir insan olmak istiyorum. İnşallah hayallerime kavuşacağım. Azmederek başarıyı yakaladık. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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