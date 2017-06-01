17:42, 01 Haziran 2017 Perşembe

Irak'ta petrol ihracatı arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta mayıs ayında günlük petrol ihracatının 3 milyon 262 bin varile yükseldiği bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Isam Cihad, yayımladığı açıklamada, "Nisan ayında 3 milyon 252 bin varil olan günlük petrol ihracatı, 10 bin varil artarak, 3 milyon 262 milyon varile ulaştı." ifadesini kullandı.

Cihad, devlete ait Irak Petrol Pazarlama Şirketi'nin (SOMO) ilk istatistik verilerine göre, yaklaşık 101 milyon varil petrol ihracatının günlük ortalama 3 milyon 262 bin varil petrol ihraç edildiği anlamına geldiğini ifade etti.

Söz konusu ihracatın 4 milyar 663 milyon dolar gelir getirdiğini kaydeden Cihad, bir varilin ortalama 46,108 dolara tekabül ettiğini aktardı.

Cihad, ihraç edilen ham petrolün 100 milyon 455 bin varilinin Irak'ın güney ve orta kesimleri, 679 bin 580 varilin ise Kerkük'teki petrol sahalarından temin edildiğini ifade etti.

Irak'ın mart ayında 3 milyon 259 bin varil olan günlük petrol ihracatının nisan ayında 7 bin varil azaldığı ve 3 milyon 252 bin varile gerilediği aktarılmıştı.

Irak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük ikinci üreticisi durumunda olduğu kaydedildi.