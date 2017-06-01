17:53, 01 Haziran 2017 Perşembe

Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçen ay PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, bir terörist ölü olarak bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nusaybin'de PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerinin ele geçirilmesi veya imha edilmesi ve sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde çeşitli operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arama-tarama faaliyetlerin sürdüğü bildirilen açıklamada, mayısta ele geçirilen 11 el yapımı patlayıcı ile 68 mühimmatın imha edildiği, bir örgüt mensubunun cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.