Haşdi Şabi'nin Suriye'ye girdiği iddiası

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, Irak hükümetine bağlı görünen İran destekli milis gücü Haşdi Şabi'nin Suriye'ye girdiğini, PYD/PKK ile işbirliği yaparak bazı köyleri ele geçirdiğini öne sürdü.
Raco, son günlerde Suriye'nin kuzeydoğusunda Irak sınırındaki bölgede yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalar yaptı.
Irak'ta büyük bölümü Şii milislerden oluşan ve yasal olarak hükümete bağlı bulunan Haşdi Şabi güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Musul operasyonuna katıldıkları bölgeden Suriye sınırına geldiklerini hatırlatan Raco, şunları kaydetti:
"Haşdi Şabi, Suriye sınırını geçti. Deyrizor'a devam etmek için, PKK'dan Haseke'nin güneydoğusundaki Tel Cayir, Bavardi, Atşana ve Telsfuk köylerini teslim aldı. Bu köyler daha önce DEAŞ tarafından PYD/PKK'ya teslim edilmişti. Bu durum, PKK, DEAŞ, rejim ve Haşdi Şabi'nin Suriye halkı aleyhine oynadıkları tiyatroyu açıkça gösteriyor."
Şeyh Rafi Ukla er-Raco, "Haşdi Şabi'nin, Esed rejiminin müttefiki olarak Kandil'den inen ve Suriye devriminin yaratığı ortamdan faydalanan PKK ile çıkarları birleşti. Bunlar, DEAŞ ile işbirliği yaparak, Suriye halkının özgürlük ümitlerini bitirmeye çalışıyorlar. Bununla da yetinmeyip tehcir ederek, asıl kimliklerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.
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