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18:31, 01 Haziran 2017 Perşembe

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İşgal güçleri bir ayda 3'ü çocuk 8 Filistinliyi öldürdü
İşgal güçleri bir ayda 3'ü çocuk 8 Filistinliyi öldürdü

İşgal güçlerinin şiddet eylemlerinde mayısta 3'ü çocuk 8 Filistinli öldü, 540 kişi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askerlerinin şiddet eylemlerinin geçen ay 3'ü çocuk 8 Filistinlinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah el-Havrani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'nin raporuna göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet eylemlerinde mayıs ayı içinde 3'ü çocuk 8 Filistinli öldü, 540'ı yaralandı.

Buna göre, yıl başından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 34'e ulaştı. Ölenlerden 9'unun çocuk olduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, İsrail askerlerinin geçen ay aralarında çocukların da olduğu 530 Filistinliyi gözaltına aldığı ve Filistinlilere ait 16 evi yıktığı kaydedildi.



İlgili Konular İsrail filistin
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