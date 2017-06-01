18:40, 01 Haziran 2017 Perşembe

Brüksel’de hükümete protesto





Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları protesto düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Belçika'da sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları, daha iyi çalışma şartları ve maaşlarına zam talebiyle protesto düzenledi. Belçika’daki çeşitli sendikaların çağrısı üzerine sabah saatlerinde Brüksel’in merkezinde bulunan Barricades Meydanı’nda 2 bin kadar gösterici bir araya geldi. Hastane, bakım evleri gibi kar amacı gütmeyen kurumların çalışanları, federal hükümetten çalışma koşullarında ve maaşlarına iyileştirme talep etti. Protestocular, üzerinde "Kaliteli hizmet” yazılı dövizler taşıdı. Çeşitli sendikalaların bayrak ve flamalarını sallayan göstericiler, hükümet karşıtı slogan attı. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız son buldu.

İlgili Konular Belçika Brüksel

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.