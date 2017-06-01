18:56, 01 Haziran 2017 Perşembe

Diyarbakır şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'dan karayoluyla Mersin'e getirilen 24 yaşındaki şehit Sarı'nın naaşı, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek, helallik alındı.

Sonrasında, şehit için Muğdat Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin babası Yahya, annesi Beyhan, asker olan erkek kardeşi Zafer, kız kardeşleri Cansu ve Buse ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Elvan, acılı aileye başsağlığı diledi, eşi Zeliha Elvan da tören boyunca acılı şehit annesiyle yan yana oturdu.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, top arabasına alındı.

Bazı şehit yakınları, bu sırada tabuta sarılarak, gözyaşı dökerken, protokol üyeleri de şehidin anne ve babasıyla kol kol girerek, cenaze aracını takip etti.

Törene katılan çok sayıda vatandaş da ellerindeki Türk bayrakları ve gözyaşları eşliğinde, şehidi son yolculuğuna uğurladı. Vatandaşlar terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı.

Sarı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Akbelen Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü.

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN BAYRAM

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 26 yaşındaki şehidin naaşını anne Seyhan Seçkin, baba Hakan Bayram ve akrabalarının yanı sıra Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehidin naaşı, uçaktan indirildikten sonra askerlerin omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin son isteği olarak, görev yaparken üniformasının içinde taşıdığı Türk bayrağı da tabutunun üzerine serildi.

Teröre lanet okuyan şehit annesi Seyhan Seçkin, "Bu benim düğünüm. Düğünündeyiz oğlum. Taktık takıştırdık geldik oğlum. Ağlamıyorum oğlum, ben şehit annesiyim. Çok onurlu, çok gururluyum. Şerefsizleri ben sevindirmem. O şerefsizler sevinmesin. Bir Gökhan gitti, 10 Gökhan gelecek, duyun şerefsizler. Burada da onlarca Gökhan var. Benim oğlum şehit olmak için dua ediyordu, duası gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Şehidin kardeşi Serkan Bayram ise kendisine de şehitliğin nasip olmasını dileyerek, "Ağabeyim, sen şehitsin. Peygamberimizin komşusu oldun, bize de şefaat et." diyerek tekbir getirdi.

Şehit kardeşi, ağlayan yakınlarına da 'Ağlamayın, benim ağabeyim şehit oldu. Peygamberimize komşu o. Ağlayarak şerefsizleri sevindirmeyin." uyarısında bulundu.

Şehidin naaşı, daha sonra helallik alınmak üzere Selahiye Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehit Bayram'ın cenazesi, Büyük Cami'ye getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Vali Şahin, baba Hakan Bayram'a başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Anne Seyhan Seçkin'in de ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Şehidin sözlüsü Kübra Çakmak da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakiben İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Bu sırada görevliler tarafından şehidin tabutuna gül yaprağı döküldü. Anne Seçkin, oğlunu Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı.

Bir süre top arabasıyla götürülen cenaze, daha sonra cenaze aracına konularak götürüldüğü Kıranköy Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.

Cenaze törenine Bakan Kılıç, Vali Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ SELÇUK ÖZER

Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer için memleketi Konya'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Özer'in cenazesi, askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'ndan Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi.

Bu sırada şehidin eşi Huriye Özer, tabuta sarılarak, "Selçuk'um, paşam. Burada mı görecektim seni. Yiğidim beni bırakıp gidiyor musun" diyerek gözyaşı döktü.

Annesi Nevin Özer de oğlunun resmini çevredekilere göstererek, "Bakın yiğit bu, yiğide bakın." diye ağladı. Daha sonra oğlunun tabutuna sarılan anne Özer'in, "Ben seni nasıl bu toprağa vereyim kuzum. Ciğerim, bu vatan toprağı için canını verdi." sözleri herkesi duygulandırdı.

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yusuf Özer'i ise yakınları teselli etti. Şehidin kardeşi Mehmet Özer törende kardeşinin mavi beresini taktı.

Şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşegül Özer, bir yakınının kucağında, babasının tabutunun başına getirildi. Babasının fotoğrafına bakan küçük kız, davranışlarıyla çevredekileri hüzne boğdu.

Öte yandan, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın, şehidin tabutunun başındaki kalabalığın başka bir yerde durmasını istemesi üzerine bazı şehit yakınları, "Bırakın acımızı yaşayalım." diye karşılık verdi.

Şehit Özer'in cenazesi, Konya Müftüsü Akpınar'ın Doğrugöz Mahallesi Meydan Camisi'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.