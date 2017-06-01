19:17, 01 Haziran 2017 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

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