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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.



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