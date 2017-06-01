19:33, 01 Haziran 2017 Perşembe

Ordu merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 32 gözaltı



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Ordu merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ordu merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 47 zanlı için Ordu, Giresun ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 15 zanlı aranıyor.

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