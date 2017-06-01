20:00, 01 Haziran 2017 Perşembe

Benzin ve motorinde indirim





Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dolar ve petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.



Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 12 kuruş, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı. Gazyağında da 12 kuruşluk indirim gerçekleşti.



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