Benzin ve motorinde indirim

Dolar ve petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 12 kuruş, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı. Gazyağında da 12 kuruşluk indirim gerçekleşti.
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı
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