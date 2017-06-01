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Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dolar ve petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 12 kuruş, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı. Gazyağında da 12 kuruşluk indirim gerçekleşti.

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