Rıza Sarraf davasında yeni gelişme

İş adamı Rıza Sarraf ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, "ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" ve "bankacılık dolandırıcılığı" iddiasıyla yargılandığı davada, Sarraf'ın yeni avukatlarının durumununa ilişkin mahkeme yazılı kararını açıkladı.
Mahkeme, Sarraf'ın, "yeni avukatları nedeniyle yaşanabilecek potansiyel çıkar çatışmalarında haklarından feragat ettiğini açık şekilde kabul etttiğini", bu nedenle eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'in Sarraf'ı temsil etmesine izin verdiğini bildirdi.
Giuliani ve Mukasey'in avukatlık şirketleri aynı zamanda Sarraf'a atılı suçun mağduru olabileceği değerlendirilen bazı ABD'li bankaları da temsil ediyor. Giuliani'nin şirketi Greenberg Traurig söz konusu bankaların yanı sıra Türkiye'nin ABD'deki lobi faaliyetleri için de çalışıyor.
Savcılık, hem bankaların hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Sarraf'a atılı suçların mağduru olabileceği ihtimalini öne sürerek "çıkar çatışması yaşanabileceği" uyarısı yapmıştı.
Sarraf geçen yıl mart ayından bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor. Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.
Prosedürlere ilişkin süreçlerin devam ettiği davada henüz esasa ilişkin yargılama başlamadı. Mahkeme yargılama için önce ocak ayını belirlemişti ancak Sarraf'ın avukatları savunma için zamana ihtiyaçları olduğunu ifade ederek bu yılın sonbaharında yargılamanın başlamasını istemişti.
Bunun üzerine mahkeme yargılamalar için önce ağustos ayını belirlemişti ancak Mehmet Hakan Atilla'nın da davaya dahil olması üzerine sanık avukatlarının talebi doğrultusunda bu tarih 30 Ekim'e alındı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bakanlık bünyesinde 20 yıldır sürdürülen iftar programı etkinliğine bu yıl izin vermemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi
İş adamı Sarraf'ın New York'ta yargılandığı davada mahkeme, eski New York Belediye Başkanı Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Mukasey'in, Sarraf'ın avukatlığını yapabileceklerine karar verdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 12, motorinde 15 kuruş indirim yapıldı
Ordu merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Diyarbakır'da PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuşlar Mustafa Sarı, Gökhan Bayram ve Selçuk Özer memleketlerinde toprağa verildi
İstanbul'daki "ana darbe davası"nda tutuklu sanık Kurmay Albay Cebeci,mahkeme başkanının "'İl Başkanlığını almak üzereyiz' cümlesini KOKTOD kapsamında mı yazdın?" sorusunu, "Sehven attım." şeklinde cevapladı
Türkiye'de başörtüsü mücadelesinin öncülerinden olan ilk başörtülü eczacı Fevziye Nuroğlu, vefat etti. Nuroğlu'nun cenazesi, bugün ikindi namazına müteakiben Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp'teki Pierre Loti Mezarlığı'nda defnedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçen ay mayısta ele geçirilen 11 el yapımı patlayıcı ile 68 mühimmatın imha edildiği, bir örgüt mensubunun cesedinin bulunduğu kaydedildi.
PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle eğitim ve öğretimin aksadığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 öğrenci, TEOG'da 120 soruya doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasına girdi
Suriyeli aileler Ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya başladı
Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde yaşayan Nisanur Yalçınsoy, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm soruları doğru cevapladı
Başkent'te devam eden FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, mayısta bir önceki aya kıyasla İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0,31 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0,26 azaldı