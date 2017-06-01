Soros'tan AB'ye uyarı

ABD'li ünlü yatırımcı George Soros, işlevsiz kurumları, tasarruf politikaları ve günü geçmiş anlaşmalarla yönetilmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) "var oluş tehlikesi" yaşadığını söyledi.
Macar asıllı ABD’li yatırımcı Soros, Brüksel Ekonomi Forumu’nda konuşma yaptı.
AB'yi işlevsiz olarak nitelendiren Soros, AB'nin var oluş tehlikesi yaşadığını, önceliğin tamamen yeniden yapılandırılması olduğunu anlattı.
AB’ye azalmış olan halk desteğinin artırılması gerekliliğine dikkati çeken Soros, "Bunun için geçmişi, ne hatalar yapıldığını ve bu durumun nasıl düzeltileceğini değerlendirmek gerekli." diye konuştu.
Soros, AB’nin yaşadığı var oluş tehlikesinin nedeninin artan Avrupa karşıtlığı ve hasım güçler olduğunu iddia ederek, "AB, dışarıdan Putin’in Rusya’sı, Erdoğan’ın Türkiye’si, Sisi’nin Mısır’ı ve Trump’ın oluşturmak istediği ama yapamadığı Amerika’sı gibi hasım güçlerle sarılmış durumda." ifadelerini kullandı.
AB’nin bu durumdan kendisini önemli reformlarla koruyabileceğini ifade eden Soros, "2008 mali krizinden beri AB, içeride günü geçmiş anlaşmalarla yönetiliyor. Güncel ve gelişen koşullar karşısında bu eski anlaşmalar her geçen gün daha az etkili bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Soros, Avro Bölgesi’nin kuruluşunda amaçlananın tam tersi bir hal aldığına dikkati çekerek, "Kriz sonrasında Avro Bölgesi, alacaklı ve borçlu ilişkilerine dönüştü. Borçluların ödeme yapamadığı, sorumluluklarını yerine getiremediği, kredi verenlerin ise alacakları için koşullar dikte ettiği bir kuruma dönüştü." diye konuştu.
ABD'li yatırımcı Soros, AB'nin "var oluş tehlikesi" yaşadığını ve yeniden yapılandırılması gerektiğini iddia etti
ABD'de bir grup veli, San Diego'daki Eğitim Kuruluna, okullarda İslamofobi ile mücadele için uygulamayı kararlaştırdığı tedbirler nedeniyle dava açtı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları protesto düzenledi
İşgal güçlerinin şiddet eylemlerinde mayısta 3'ü çocuk 8 Filistinli öldü, 540 kişi de yaralandı
Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Raco, " Haşdi Şabi, Suriye sınırını geçti" dedi
Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Cihad, "Nisan ayında 3 milyon 252 bin varil olan günlük petrol ihracatı, 10 bin varil artarak 3 milyon 262 milyon varile ulaştı" açıklamasında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak yasadan geçici olarak vazgeçti.
Putin’in ekonomi danışmanı ve Rus Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Kudrin, "Rusya'nın tüm petrol sektörü 7 yıl içerisinde özelleştirilmeli" dedi
Filistin parlamentosundaki Hamas milletvekilleri 41 bin dolarlık aylık maaşlarını böbrek ve kanser hastalarının tedavisi için bağışladı.
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, "Kosova Kosova'dır, Sırbistan da Sırbistan. Biz iki ayrı, bağımsız ülkeyiz. Sırbistan Cumhurbaşkanı da Kosova'nın 114 ülke tarafından tanınan, bağımsız bir ülke olduğunu iyi biliyor" dedi
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'nin bölünmesi olasılığından endişe duyuyoruz. Çatışmasızlık bölgelerinin kurulmasında da bazı endişeler oluşuyor. Bu bölgelerin gelecekte Suriye'nin bölünmesinde rol model olmaması lazım." dedi.
Kırgızistan'da sokaklarda İslami davet yapmak, bu amaçla görsel ve sesli malzemeler dağıtmak yasaklanıyor
Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısı, yaz ayları boyunca haftanın 5 günü 14 saat yerine 24 saat açık tutulacak
Kuzey Keşmir'de yaşanan saldırıların ardından cep telefonu hizmetleri yasaklandı