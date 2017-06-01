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Soros'tan AB'ye uyarı
Soros'tan AB'ye uyarı

ABD'li yatırımcı Soros, AB'nin "var oluş tehlikesi" yaşadığını ve yeniden yapılandırılması gerektiğini iddia etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'li ünlü yatırımcı George Soros, işlevsiz kurumları, tasarruf politikaları ve günü geçmiş anlaşmalarla yönetilmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) "var oluş tehlikesi" yaşadığını söyledi. 

Macar asıllı ABD’li yatırımcı Soros, Brüksel Ekonomi Forumu’nda konuşma yaptı.

AB'yi işlevsiz olarak nitelendiren Soros, AB'nin var oluş tehlikesi yaşadığını, önceliğin tamamen yeniden yapılandırılması olduğunu anlattı.

AB’ye azalmış olan halk desteğinin artırılması gerekliliğine dikkati çeken Soros, "Bunun için geçmişi, ne hatalar yapıldığını ve bu durumun nasıl düzeltileceğini değerlendirmek gerekli." diye konuştu.

AB'NİN YAŞADIĞI VAROLUŞ TEHLİKESİNİN NEDENİ AVRUPA KARŞITLIĞI VE HASIM GÜÇLER İDDİASI

Soros, AB’nin yaşadığı var oluş tehlikesinin nedeninin artan Avrupa karşıtlığı ve hasım güçler olduğunu iddia ederek, "AB, dışarıdan Putin’in Rusya’sı, Erdoğan’ın Türkiye’si, Sisi’nin Mısır’ı ve Trump’ın oluşturmak istediği ama yapamadığı Amerika’sı gibi hasım güçlerle sarılmış durumda." ifadelerini kullandı. 

AB’nin bu durumdan kendisini önemli reformlarla koruyabileceğini ifade eden Soros, "2008 mali krizinden beri AB, içeride günü geçmiş anlaşmalarla yönetiliyor. Güncel ve gelişen koşullar karşısında bu eski anlaşmalar her geçen gün daha az etkili bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Soros, Avro Bölgesi’nin kuruluşunda  amaçlananın tam tersi bir hal aldığına dikkati çekerek, "Kriz sonrasında Avro Bölgesi, alacaklı ve borçlu ilişkilerine dönüştü. Borçluların ödeme yapamadığı, sorumluluklarını yerine getiremediği, kredi verenlerin ise alacakları için koşullar dikte ettiği bir kuruma dönüştü." diye konuştu.



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