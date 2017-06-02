01:01, 02 Haziran 2017 Cuma

Trump'ın 'Kudüs' kararı İsrail'i üzdü





ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya alması, İsrail'i hayal kırıklığına uğrattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, büyükelçiliğin şimdi taşınmayacak olmasından hayal kırıklığı duymuştur ancak Başkan Trump'ın İsrail'e gösterdiği dostluktan ve büyükelçiliği gelecekte taşıma sözüne bağlılığından memnuniyet duymaktadır." ifadeleri kullanıldı. ABD Büyükelçiliği de dahil tüm büyükelçiliklerin Tel Aviv yerine Kudüs'te olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Büyükelçilikleri, (Kudüs'ün) başkentimizin dışında tutmak Yahudi devleti ve halkının Kudüs'le hiçbir bağı olmadığı yönündeki Filistin fantezisini canlı tutmaya yardımcı olup, barışı ötelemektedir." iddiasına yer verildi. Beyaz Saray, bugün Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını şimdilik askıya aldığını açıklamıştı.

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