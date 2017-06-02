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Güncelleme: 02:20, 02 Haziran 2017 Cuma

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Dışişleri'nden Die Welt gazetesinin haberine tepki
Dışişleri'nden Die Welt gazetesinin haberine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Die Welt gazetesinin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Die Welt gazetesinin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gibi asılsız haberler, ülkemiz hakkında olumsuz algı yaratma amacına yöneliktir." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, Alman "Die Welt" gazetesinde NATO'nun 2016 Varşova Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı zirve davetinin, aralarında Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka'nın bulunduğu birçok NATO ülkesi tarafından reddedildiğinin ileri sürülmesinin hayretle karşılandığını belirtti.

NATO Genel Sekreterince de açıklandığı üzere, Brüksel'deki toplantıda 2018 yılında bir zirve düzenlenmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Müftüoğlu, bu zirvenin yerinin ve tarihinin gelecek haftalarda belirlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Brüksel'deki toplantıda, ondan önceki NATO platformlarında ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmelerde bu konuyu dile getirdiğinin altını çizerek Türkiye'nin Brüksel toplantısından sonraki ilk zirvelerden birine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun beyan edildiğini vurguladı.

Sözcü Müftüoğlu şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Die Welt gazetesinin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu gibi asılsız haberler ülkemiz hakkında olumsuz algı yaratma amacına yöneliktir."



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Dışişleri'nden Die Welt gazetesinin haberine tepki
Dışişleri'nden Die Welt gazetesinin haberine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Die Welt gazetesinin iddiasının aksine, bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapma önerimizin reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir." dedi.
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