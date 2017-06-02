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10:30, 02 Haziran 2017 Cuma
Afrika
Güncelleme: 03:27, 02 Haziran 2017 Cuma

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Audi'de emisyon skandalı
Audi'de emisyon skandalı

Almanya Ulaştırma Bakanı Dobrindt, Alman otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Alman otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığını söyledi.

Alman Haber Ajansında (DPA) yer alan habere göre Dobrindt, Alman otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında egzoz temizleme sistemini devreye sokan yazılım kullandığını ifade etti.

Bu durumun 2009-2013 yıllarında üretilen V6 ve V8 dizel motorlu Audi A8 ve A7 modellerinde fark edildiğini aktaran Dobrindt, bu konuyu bugün Audi’nin de bünyesinde olduğu Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Müller ile görüştüğünü kaydetti.

Bakan Dobrindt, söz konusu durumdan dolayı 24 bin aracın geri çağrılacağını bildirdi.



İlgili Konular emisyon skandalı Almanya Audi
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