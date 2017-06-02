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05:18, 02 Haziran 2017 Cuma
Dünya
Güncelleme: 04:31, 02 Haziran 2017 Cuma

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"Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin, "ABD tüm dünyaya sırtını döndü fakat Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransızca ve İngilizce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini anlaşmadan çekme kararını değerlendirdi.

Trump'ın kararına karşı mücadele edeceği mesajını veren Macron, "Bu akşam ABD tüm dünyaya sırtını döndü fakat Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek. Fransa, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan tüm ülkelere sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri ve baskılara boyun eğmemeleri çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump ile anlaşmadan çekilme kararını açıklamasından sonra bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

"Bu bizim çocuklarımızın geleceği değildir, bizim dünyamızın geleceği değildir." diyen Macron, Paris anlaşmasının yeniden müzakere edilemeyeceğini dile getirdi.

Macron, Paris'teki zirvenin başkanlığını yapan dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un, "İklim konusunda bir B planımız yok zira başka bir planet de yok." sözünü tekrarladı.

İklim değişikliğinin çağın en büyük mücadelesi olduğuna vurgu yapan Macron, ABD'li bilim adamlarına kapılarının açık olduğunu ve onların çalışmalarını Fransa'da sürdürebileceğini sözlerine ekledi.



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Dünya Haberleri
quot Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek quot
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