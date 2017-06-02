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Ankara'da silah sesleri polisi alarma geçirdi
Ankara'da silah sesleri polisi alarma geçirdi

Ankara'da bir otomobilden peşpeşe havaya açılan ateş sonucu polis alarma geçti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara'da bir otomobilden açılan ateş polisi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Bulvarı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği noktada 61 VD 381 plakalı otomobilden havaya ateş edildi.

Çok sayıda silah sesi duyulmasının ardından olay yeri yakınında İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası, CHP Genel Merkezi ve Bölge Adliye Mahkemesinin bulunması nedeniyle tüm hassas noktalardaki güvenlik birimlerine alarm verildi. Ayrıca bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Ekipler, içinde iki kişi olduğu belirlenen aracın bulunması için çevredeki tüm yolları trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen terör ve istihbarat birimlerine bağlı görevliler ile uzman ekipler çok sayıda kovan buldu. Bölge Adliye Mahkemesi binasının dış cephesine mermi isabet edip etmediği de incelendi.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Karaaslan, söz konusu otomobilin bulunması ve içindeki kişilerin yakalanması talimatını verdi.



İlgili Konular Ankara 61 VD 381
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