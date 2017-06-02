Güncelleme: 09:38, 02 Haziran 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayesi'nde Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Ödül Töreni ve Uluslararası Hüsn-i Hat ve Hilye-i Şerif Sempozyumu ile Okçular Vakfı'nda düzenlenecek Palet İlkokulu 2016-2017 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ve İftar Programı'na katılacak.



(İstanbul/14.30/19.00)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek, Çankaya Köşkü'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak, bakan yardımcıları ve bakanlık müsteşarlarıyla iftarda bir araya gelecek.



(Ankara/12.00/14.00/20.19)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Başbakan Bahıtcan Sagintayev ile görüşecek.

Türkeş, ülkede faaliyet gösteren Türk kuruluşlarını ziyaret edecek.



(Astana)

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Noterler Birliği'nde düzenlenen "Türkiye Noterler Birliği Olağan Genel Kongresi"ne katılacak.



(Ankara/10.00)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Şehit Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un cenaze töreni ile Ortahisar Belediyesi ve Kaymakamlık binasının temel atma törenine iştirak edecek, Trabzon Forum AVM önünde açılacak 1001 İcat Sergisi'ni ziyaret edecek, “Gaziosmanpaşa’dan Trabzon’a Kardeşlik İftarı” programına katılacak.



(Ankara/12.54/Trabzon/17.00/18.00/19.55)



4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, DSİ tesislerinin temel atma ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım merasimi ile iftar programına iştirak edecek.



(Sakarya/17.00/17.45/18.30/20.32)





EKONOMİ



1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara İmam Hatip Okulları Platformu ile iftarda bir araya gelecek.



(Ankara/20.00)



2- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü maliyet endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Avrupa Birliği-Çin Zirvesi'nde ikili ilişkiler, ticaret, savunma, göç ve iklim değişikliği konuları ele alınacak.



(Brüksel)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam)





KÜLTÜR SANAT



1- "Orhan Kemal Roman Armağanı" ödül töreni, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek.



(İstanbul/10.30)



2- "Beyazıt Ramazan Sohbetleri"nin konuğu yazar Tarık Tufan olacak.



(İstanbul/18.00)





GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde İslam ülkeleri büyükelçileriyle geleneksel iftar yemeğinde bir araya gelecek.



(Ankara/20.20)



2- Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Pilot Kurmay Albay Gökhan Peker'in cenazesi, Çatalca Nakkaş Köyü Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.



(İstanbul/13.09)





SPOR



1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap üçüncü maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek.



(Sofya/20.00)



2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi C Grubu ilk maçında Çin ile karşılaşacak.



(Ankara/17.00)



3- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası, Gençlerbirliği-Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor, Antalyaspor-Gaziantepspor maçlarıyla başlayacak.



(Ankara/Manisa/17.00/Antalya/20.00)



4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi konuk edecek.







ÖZEL HABER



1- "Aşırı yiyip midenizi, kalbinizi ve karaciğerinizi yormayın"

- Sağlık Bakanı Recep Akdağ:

- "Oruç zamanı biraz uzun, 17 saate yakın. Dolayısıyla aşırı yiyeyim de acıkmayayım desek de beyhudedir, bir müddet sonra insan acıkır. Aşırı yiyip midemizi, metabolizmamızı, kalbimizi, karaciğerimizi yormamamız gerekir"

- "Dengeli bir beslenmeyle yağ veya protein alacağız, diğer gıdalardan da yiyeceğiz ama hiçbir zaman aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Yavaş yavaş, yiyeceği çiğneyerek, acele etmeden yemek lazım"





2- ÖSYM'den LYS adaylarına "son uyarılar"



- ÖSYM, LYS maratonuna 10 Haziran'da başlayacak adaylar için çekimleri 6 farklı ilde gerçekleştirilen filmde, bu yılki sınavlara ilişkin kuralları hatırlattı



- LYS'ye girecek adaylar için hazırlanan filmde, adaylar için kritik uyarılarda bulunuldu:



- "İlk kez tüm oturumlarda sorulacak, yanıtları bir sözcük veya bir sayıdan oluşan ve cevap kağıdına kodlanan kısa cevaplı soru çeşidine dikkat edin"



- "Sınavın başlamasına 15 dakika kala bina girişleri kapatılacak ve içeriye hiçbir aday alınmayacak"



- "2016 LYS’de yanlış işaretlemeler sonucu 22 kişinin sınavı iptal edildi"





3- "İstanbul Finans Merkezi, yüksek büyümede kilit rol oynayacak"



- Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Araştırmacısı Erdal Tanas Karagöl:



- "Türkiye'nin uluslararası yatırım ve iş ağını genişletecek İstanbul Finans Merkezi projesi daha yüksek ekonomik büyüme oranlarının yakalanmasında kilit rol oynayacaktır"



- "Türkiye bölgedeki konumuyla, ekonomik ve siyasi istikrarıyla İslam ülkeleri ve Körfez'den New York ya da Londra'ya giden sermayenin çekilebilmesi için bu potansiyelini iyi değerlendirmeli"





