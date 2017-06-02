09:36, 02 Haziran 2017 Cuma

Demiryollarına yeni yönetmelik

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Demiryolu Koordinasyon Kurulunun oluşumu, görevleri, yetki ve sorumluluklarıyla çalışma usul ve esasları belirlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "Demiryolu Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kurul, demiryollarından sorumlu ilgili müsteşar yardımcısı başkanlığında Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürü, TCDD Genel Müdürü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdüründen oluşacak.

Kurul, demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ve diğer demiryolu işletmecileriyle Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında uyum ve iş birliğini sağlamak, bunun için gerekli kararları almakla görevli olacak.

Demiryolu politikaları geliştirmek, sektörü izleyerek sürdürülebilir bir yapı kazanması için teklif hazırlamak, sektörün yatırım ihtiyacıyla ilgili çalışmalar yapmak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanına sunmak, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak da Kurulun görevleri arasında sıralandı.

Kurul, 6 ayda bir olağan toplantılarını yapacak. Kurul, önemli bir durumun olması halinde ise Kurul başkanının çağrısı veya en az iki üyenin yazılı talebiyle, belirtilen gündemle olağanüstü de toplanabilecek.