09:47, 02 Haziran 2017 Cuma

Trump'tan 'Müslümanlara vize yasağı' için bir hamle daha

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına getirilen ancak temyiz mahkemesinden dönen vize yasağının yeniden yürürlüğe girmesi için Adalet Bakanlığının Yüksek Mahkemeye başvurduğu bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores tarafından yapılan ve Amerikan medyasında yer alan açıklamada, söz konusu başkanlık kararnamesinin uygulanması için konunun en yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkemeye taşındığı belirtildi.

Flores açıklamasında, "Yüksek Mahkemeden bu önemli davaya bakmasını talep ettik. Başkan Trump'ın başkanlık kararnamesinin, milleti güvende tutmak ve toplumumuzu terörizmden korumak anlamında kendi yasal yetki sınırları için olduğuna güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan kamuoyunda söz konusu davayla ilgili süreç devam ederken seyahat yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunu da tartışılıyor. Bazı hukukçular, "Yüksek Mahkeme nihai kararını verene kadar yasak uygulanamaz." görüşünü savunuyor. Kimi hukukçular ise 9 üyesi bulunan Yüksek Mahkemede 5 yargıcın onay vermesiyle dava devam ederken yasağın uygulanabileceği fikrini benimsiyor.

İKİ VİZE YASAĞI DA MAHKEMEYE TAKILMIŞTI

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ilk vize düzenlemesi Washington eyaletindeki bir federal yargıç tarafından yürütmesi durdurulmuş, San Francisco'daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesi de yargıcın kararı lehine karar vermişti.

6 Mart'ta Trump'ın imzaladığı ve 16 Mart'ta hayata geçmesi planlanan ikinci vize düzenlemesi de Hawaii ve Maryland'deki iki federal yargıç tarafından "dini ayrımcılık" yaptığı gerekçesiyle askıya alınmış, Trump ise konuyu hukuken takip edeceklerini ve gerekirse Yüksek Mahkemeye kadar gideceklerini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı, ikinci vize düzenlemesiyle ilgili kararı Virginia eyaletindeki Temyiz Mahkemesi 4. Dairesine götürmüştü.

Trump'ın ikinci vize düzenlemesi, nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına 3 ay boyunca yeni vize yasağı getiriyor, ABD'nin mülteci programını ise 4 aylığına askıya alıyordu.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıcın 5'i muhafazakar, 4'ü ise liberal eğilimleriyle biliniyor.