09:54, 02 Haziran 2017 Cuma

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının ilk Cuma günü (bugün) saat 10.00’da mübarek Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif; hafta içi saat 10.00 ila 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ila 18.00 arasında ziyarete açılacak ve ziyaret, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar devam edecek. Kadir Gecesi ise, ziyaret teravih namazı sonrası sabah 2:30’e kadar devam edecek. Hırka-ı Şerif’i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT‘nin Ramazan Hattı otobüslerini kullanabilecek.

Kapsamlı bir restorasyondan geçtiği ve çalışmaların bu yıl da devam ettiği için kapalı olan camide, ibadet etmek isteyen ziyaretçiler caminin avlusundaki geçici mescide yönlendirilecek.

HIRKA-İ ŞERİF

Veysel Karani Hazretleri’nin, Peygamber Efendimiz (SAV)’i görmese de onun yaşam tarzı ve hassasiyetlerinden esinlenerek, hiç kimsenin yol göstermesi olmadan sırf Cenab-ı Hakk’ın irşadıyla velayet derecesine ulaştığına inanılmakta. Veysel Karani Hazretleri bu muhabbet, samimiyet ve bağlılığın neticesinde Peygamber Efendimiz tarafından mübarek hırkalarıyla ödüllendirilmişti.

O günden bugüne, Veysel Karani Ailesi, hırkanın güvenli ve sağlıklı koşullarda muhafazası için günümüzdeki istirahatgahına gelinceye kadar çok farklı mekânlarda mübarek emaneti ziyarete açtı. En nihayetinde, Hırka-i Şerif ’in sergilendiği mekanların ziyarete kâfi gelmemesi sebebiyle 1847 – 1851 yılları arasında Sultan Abdülmecid tarafıdan bugünkü Hırka-i Şerif Camii inşa edildi. Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana aynı mekânda yeri hiç değiştirilmeden muhafaza ediliyor.