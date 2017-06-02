Güncelleme: 10:54, 02 Haziran 2017 Cuma

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının ilk Cuma günü (bugün) saat 10.00’da mübarek Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

Hz. Muhammed'in (SAV) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek.

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'i görmek için vatandaşlar caminin kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyarete gelen bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bu arada görevliler, ibadet etmek isteyen vatandaşları, cami restorasyon nedeniyle kapalı olduğu için avludaki geçici mescide yönlendiriyor.

Kutsal emanet, hafta içi saat 10.00 ila 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ila 18.00 arasında görülebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin Ramazan Hattı otobüslerini kullanabilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

HIRKA-İ ŞERİF

Veysel Karani Hazretleri’nin, Peygamber Efendimiz (SAV)’i görmese de onun yaşam tarzı ve hassasiyetlerinden esinlenerek, hiç kimsenin yol göstermesi olmadan sırf Cenab-ı Hakk’ın irşadıyla velayet derecesine ulaştığına inanılmakta. Veysel Karani Hazretleri bu muhabbet, samimiyet ve bağlılığın neticesinde Peygamber Efendimiz tarafından mübarek hırkalarıyla ödüllendirilmişti.

O günden bugüne, Veysel Karani Ailesi, hırkanın güvenli ve sağlıklı koşullarda muhafazası için günümüzdeki istirahatgahına gelinceye kadar çok farklı mekânlarda mübarek emaneti ziyarete açtı. En nihayetinde, Hırka-i Şerif ’in sergilendiği mekanların ziyarete kâfi gelmemesi sebebiyle 1847 – 1851 yılları arasında Sultan Abdülmecid tarafıNdan bugünkü Hırka-i Şerif Camii inşa edildi. Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana aynı mekânda yeri hiç değiştirilmeden muhafaza ediliyor.