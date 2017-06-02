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10:30, 02 Haziran 2017 Cuma
Avrupa
10:00, 02 Haziran 2017 Cuma

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Türk tavuk etlerine Rusya yolu açıldı
Türk tavuk etlerine Rusya yolu açıldı

Rusya dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çileğin Türkiye'den sevkiyatını serbest bıraktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Bakanlar Kurulu, Türkiye'den Rusya'ya sevkiyatı yasak olan ürünler listesinden dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çileğin çıkartılmasına karar verdi.

Ayrıca, Türk şirketlerinin bazı işleri ve hizmetleri sağlamasına getirilen yasaklar da kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan kararname şu şekilde:

"Bu belge, Rusya Devlet Başkanı'nın 31 Mayıs 2017 tarihli 244 numaralı 'Türkiye Cumhuriyeti'ne uygulanan özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin' kararnamenin yerine getirilmesi için Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Hükümetin 30 Kasım 2015 tarihli 1296 numaralı kararıyla 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Rusya'ya sevkiyatı yasak olan tarım ürünleri ve hammadde ürünlerinin listesi belirlendi. İmzalanan bu kararnameyle birlikte listeden dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çilek çıkartıldı. Türk şirketlerinin bina inşaatı, mühendislik yapıları, özel inşaat çalışmaları, mimari ve teknik projelendirme alanlarında faaliyetler, teknik denemeler, turizm acentalarının faaliyetleri, turizm alanında hizmet veren diğer kuruluşlarınca faaliyetleri, otelcilik faaliyetleri, kamu gereksinimleri için sağlanan hizmetler, ağaç işleme dahil olmak üzere bazı işleri ve hizmetleri sağlamasına getirilen yasaklar da kaldırıldı. Bu sebepten dolayı 29 Aralık 2015 tarihli 1458 numaralı kararname yürürlükten kaldırılmıştır."



İlgili Konular Türkiye Rusya Tavuk eti
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