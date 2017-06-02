10:32, 02 Haziran 2017 Cuma

Haşim İşcan Geçidi'ndeki yangın söndürüldü





Haşim İşcan Geçidi'nde bisiklet satan dükkanda çıkan ve yandaki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Fatih'teki Haşim İşcan Geçidi'nde bir dükkanda çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangın söndürüldü. Fatih'teki Haşim İşcan Geçidi'nde bisiklet satan dükkanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında, iş yerlerindeki bisikletler ve bebek arabaları kullanılamaz hale geldi.

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