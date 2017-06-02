Güncelleme: 02:05, 02 Haziran 2017 Cuma

FBI yetkilileri FETÖ'nün iftar yemeğinde





FBI yetkilileri, FETÖ'nün Los Angeles'te bulunan Pacifica Graduate adlı kurumunun iftar yemeğine katıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Los Angeles'te bulunan Pacifica Graduate adlı kurumunun iftar yemeğine katıldı. FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayınlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI ve polis yetkililerinin olduğu görüldü. Federal Büro (FBI) 2016 yılında, söz konusu kuruma FBI Toplum Liderliği Ödülü (DCLA) vermişti.

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