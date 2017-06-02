10:45, 02 Haziran 2017 Cuma

BM, FARC'ın silahlarını toplamak için hazır

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silahlarını teslim etmesi için son tarih olarak belirlenen 20 Haziran öncesinde tüm hazırlıkları yaptığını açıkladı.

BM Kolombiya Misyon Şefliğinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile FARC arasındaki barış anlaşmasında silah bırakma sürecin sona ereceği 20 Haziran için ülkenin 26 farklı bölgesinde oluşturulan toplanma alanlarında tüm lojistik hazırlığın tamamlandığı belirtildi.

44 KONTEYNER VE 8 DEPO TAHSİS EDİLDİ

FARC'tan toplamda 7 binden fazla silahın teslim alınacağının hatırlatıldığı açıklamada, 24 Kasım 2016'da Bogota'daki tarihi tiyatro salonu Colon'da imzalanan anlaşmanın bu safhasının tamamlanması için toplanma alanlarında 44 konteyner ve 8 depo tahsis edildiği kaydedildi.

Açıklamada, silahların teslim alınması çalışmalarında 450 uluslararası gözlemcinin yanı sıra 72 sivil çalışanın mesai harcadığı ifade edildi.

Anlaşma takviminde bir sonraki süreç olan, örgüte ait mühimmat depolarının ortaya çıkarılması aşamasına da atıfta bulunulan açıklamada, bu yöndeki çalışmaların da takvimde öngörüldüğü gibi 1 Eylül'de bitirilmesi için işlemlere hız verildiği vurgulandı.

KOLOMBİYA HÜKÜMETİ İLE FARC ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASI SÜRECİ

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti.

FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına (MM&V) teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmaları sürüyor. Mayıs ayı sonunda sona ermiş olması gereken silah bırakma süreci, taraflar aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.