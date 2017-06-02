BM, FARC'ın silahlarını toplamak için hazır

Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silahlarını teslim etmesi için son tarih olarak belirlenen 20 Haziran öncesinde tüm hazırlıkları yaptığını açıkladı.
BM Kolombiya Misyon Şefliğinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile FARC arasındaki barış anlaşmasında silah bırakma sürecin sona ereceği 20 Haziran için ülkenin 26 farklı bölgesinde oluşturulan toplanma alanlarında tüm lojistik hazırlığın tamamlandığı belirtildi.
FARC'tan toplamda 7 binden fazla silahın teslim alınacağının hatırlatıldığı açıklamada, 24 Kasım 2016'da Bogota'daki tarihi tiyatro salonu Colon'da imzalanan anlaşmanın bu safhasının tamamlanması için toplanma alanlarında 44 konteyner ve 8 depo tahsis edildiği kaydedildi.
Açıklamada, silahların teslim alınması çalışmalarında 450 uluslararası gözlemcinin yanı sıra 72 sivil çalışanın mesai harcadığı ifade edildi.
Anlaşma takviminde bir sonraki süreç olan, örgüte ait mühimmat depolarının ortaya çıkarılması aşamasına da atıfta bulunulan açıklamada, bu yöndeki çalışmaların da takvimde öngörüldüğü gibi 1 Eylül'de bitirilmesi için işlemlere hız verildiği vurgulandı.
Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti.
FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına (MM&V) teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmaları sürüyor. Mayıs ayı sonunda sona ermiş olması gereken silah bırakma süreci, taraflar aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
Yapılan bir araştırmada Özbekistan'ın vize yasağı uygulayan ülkeler sıralamasında 83'üncü sırada yer aldığı açıklandı
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Filipinler'de yaptırdığı Tacloban Camii ve İslam Merkezi, kılınan cuma namazı ve dualarla ülkedeki Müslümanların hizmetine açıldı
Suudi Arabistan MBC Televizyonu çekimlerini Lübnan'da yaptığı "Kara Kargalar" isimli bir dizi ile DEAŞ örgütü ile ilgili karşı propaganda yapıyor
Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Dede, "DEAŞ ile PKK/PYD terör örgütleri arasında bir fark yoktur, bunu yaşananlardan kolayca anlayabiliyoruz" dedi
Şanghay İşbirliği Örgütü Haziran toplantısında Hindistan ve Pakistan'a tam üyelik vermeye hazırlanıyor
New York Belediye Başkanı Blasio, Müslümanları iftarda ağırladı
Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Elliniko'da kalan yaklaşık 600 sığınmacı, yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi
BM Kolombiya Misyon Şefliği, örgütün silahlarının toplanması için 44 konteyner ve 8 depo hazırladı
İspanya'da diktatör Franco döneminde kurşuna dizilerek öldürülmüş kişilerin cesetlerinin gömüldüğü en büyük toplu mezarlardan biri açıldı
Rusya dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çileğin Türkiye'den sevkiyatını serbest bıraktı
ABD Adalet Bakanlığı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına getirilen ancak temyiz mahkemesinden dönen vize yasağının yeniden yürürlüğe girmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin, "ABD tüm dünyaya sırtını döndü fakat Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek" dedi
Almanya Ulaştırma Bakanı Dobrindt, Alman otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığını söyledi
FBI yetkilileri, FETÖ'nün Los Angeles'te bulunan Pacifica Graduate adlı kurumunun iftar yemeğine katıldı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı