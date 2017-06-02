10:53, 02 Haziran 2017 Cuma

Eski Atina havalimanındaki sığınmacı kampı boşaltıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunan polisi, başkent Atina'da kamp olarak kullanılan eski havalimanı Elliniko'daki sığınmacıları tahliye etti.

Sınırların sığınmacı geçişlerine kapatılmasının ardından ülkede mahsur kalanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamp olarak kullanılan binaların boşaltılması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Havalimanı binalarının içinde ve 2004 Yaz Olimpiyatları'ndan bu yana terk edilmiş spor alanlarında kurulan derme çatma çadırlarda kalan, çoğunluğu Afgan yaklaşık 600 sığınmacı, polis eşliğinde otobüslere bindirildi.

Tahliye operasyonu sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmazken, sığınmacıların, Atina dışındaki Derveni ve yeni kurulan Thiva sığınmacı kamplarına taşınacağı bildirildi.

Bir yılı aşkın süredir kamp olarak kullanılan ve bir dönem üç bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Elliniko'daki yaşam şartları, birçok yardım kuruluşu tarafından eleştirilmişti.

Yunanistan, eski havalimanının bulunduğu alanı, Abu Dabi ve Çin ortaklı bir şirkete sekiz milyar avroluk iş ve yaşam merkezi projesi için 25 yıllığına kiralamıştı.