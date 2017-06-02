11:10, 02 Haziran 2017 Cuma

Endonezya’da Ramazan'ın ilk cuma namazı





Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Ramazan ayının ilk cuma namazının kılındığı bildirildi. Endonezyalı Müslümanlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Başkent Cakarta'da bulunan ve 120 bin kapasitesiyle Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olan İstiklal Camisi, cuma namazı kılmak isteyenlerin akın etmesiyle tıklım tıklım doldu. İstiklal Camisi'ndeki yoğunluk nedeniyle çevre yollar trafiğe kapatıldı. Ramazan'ın ilk cuma namazında Endonezyalı kadınlar da saf tutarak ibadetlerini yerine getirdi. Cuma hutbesinde ise orucun önemine değinildi ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

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