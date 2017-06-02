11:14, 02 Haziran 2017 Cuma

Namık Kemal Üniversite'sine FETÖ operasyonu





Namık Kemal Üniversitesi düzenlenen FETÖ operasyonunda, aralarında profesörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tekirdağ ilinde FETÖ/PDY terör örgütünün üniversite yapılanmasının yönelik olarak Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden aralarında rektör yardımcılarının, profesörlerin bulunduğu onlarca kişi bu sabah gözaltına alınmaya başlandı.

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