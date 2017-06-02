11:19, 02 Haziran 2017 Cuma

New York Belediyesi'nden Müslümanlara iftar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, resmi konutu Gracie Mansion'da 250'ye yakın kişiyi iftar verdi.

Eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg döneminde başlatılan camilerin izlenmesi programına son veren ve yıllardır Müslümanların hayali olan, New York'ta resmi kurumlarda dini bayramları tatil ilan eden Blasio'nun resmi konutundaki iftar programında Türk restoranı Ali Baba Terrace'ın 15 Temmuz ve Şırnak şehitlerin ruhuna Türk yemekleri servis edildi.

Konukları "Selamün aleyküm" diyerek selamlayan Blasio'nun eşi Chirlane McCray, "Burası halkın evi, burası sizin eviniz." dedi.

Eşi Blasio ile 4. kez iftar programına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden McCray, iftarın bir araya gelerek dünyaya mesaj vermek açısından önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasına eşi gibi "Selamün aleyküm" diyerek başlayan Blasio, Müslüman toplumuyla çalışmak isteyen çok sayıda kişinin bu etkinliğe katılmak istediğini belirterek, "Size imreniyorum, onur duyuyorum." ifadesini kullandı. Blasio, Ali Baba Terrace restorana ve diğer sponsorlara teşekkür etti.

Blasio, New York'un ülkenin en fazla Müslüman nüfusa sahip kenti olduğuna işaret ederek, göçmenlerin New York'u daha güvenli ve güçlü kıldığını, kentte 900 Müslüman polisin görev yaptığını ve 100 binden fazla Müslüman çocuğun öğrenim gördüğünü söyledi.

İftara New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve Türk toplumu temsilcileri de katıldı.