Kanser tedavisinin küresel maliyeti 110 milyar doları aştı

Dünya genelinde kanser tedavisi harcamalarının yılda 110 milyar doları aştığı bildirildi.
Küresel sağlık sigortası politikalarını analiz eden QuintilesIMS Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde kanser tedavilerinin ve destekleyici ilaçların maliyeti 2012 yılında 91 milyar dolar iken 2016 yılında 113 milyar dolara çıktı.
ABD, toplam harcamaların yüzde 46'sının yapıldığı ülke oldu.
Rapora göre, son beş yılda kanser ilaçlarının maliyetindeki artış, önceki beş yıla göre ivme kazandı. İlaç maliyetleri 2006-2011 yıllarında yüzde 4,9, 2011-2016 yıllarında ise yüzde 8,7 arttı.
Analistler, kişiye özel kanser tedavilerinin yaygınlaşmasının ve yeni ilaçlar için onay süresinin kısalmasının bu artışta etkili olduğu görüşünde.
Raporda, 2013 yılında bir ilaç şirketinin yeni bir ilacı piyasaya sürmeden önce onay için geçirmesi gereken ortalama sürenin 10 yıl iki ay olduğu, 2016'da bu sürenin 9 yıl 8 aya düştüğüne dikkat çekildi.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2012 yılında bazı kanser ilaçları için hızlandırılmış bir geliştirme ve gözden geçirme süreci benimsenmesine karar vermişti.
2015 yılına gelindiğinde FDA tarafından onaylanan ilaçların yaklaşık yüzde 70'inin bu hızlandırılmış prosedürlerden geçerek piyasaya sürüldüğü belirtildi.
Kanser tedavisinin küresel maliyeti 113 milyar dolara ulaştı
DSÖ'ye göre, dünyada günde 10-15 milyar sigara satılırken, her yıl 7 milyondan fazla kişi tütün tüketimi nedeniyle hayatını kayberdiyor
Psikolog Ayşe Toker, toplumun genetik kodlarıyla oynanmasının insana ve birlik fikrine zarar vereceğini aktardı.
Türkiye'de de kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türünün tiroid kanseri olduğu açıklandı
Psikologunuz diyor ki… Varlığımız bize emanet, ne kadar yorulsak da menzile varmakla yükümlüyüz. Pes etmek yok!
Araştırmalar, aşırı şişman ancak metabolik olarak sağlıklı olanların da kalp rahatsızlığı, felç ve kalp yetmezliğine yakalanma riskinin yüksek olduğu sonucunu ortaya koydu
TİHUD Başkanı Prof. Dr. Güler, "Türkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastası olduğunu belirterek, "Ancak buna rağmen bu soruna dair farkındalık seviyesi hala çok düşük" dedi
Çalışanların ve öğrencilerin yaşadıkları endişe, korku ve heyecansal gerginlikler psikolojik yapıyı derinden etkiler.
Günde atılan 10 bin adımın en başta kalp olmak üzere tüm vücuda azımsanmayacak kadar olumlu faydaları var
Sarı nokta hastalığından korunmaya ilişkin uzman doktordan "Düzenli göz muayenesi yaptırın. Ultraviole ışınlardan korunmak için her mevsim güneş gözlüğü kullanın. Sigara içmeyin. Beslenmenize dikkat edin. Düzenli olarak egzersiz yapın. Tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü kontrol altında tutun" önerileri geldi
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Şu anda stoklarımız iyi ama bu bağışların bir ay sürecek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen süreçte stoklarımızda bir erime yaşanmasın." dedi
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, normalden az uyumanın insanların hormonlarını etkilediği ve kişinin kendisini daha aç hissettiği ortaya çıktı
Çocuklarımıza değer verdiğimizi göstermek ve onları anladığımızı onlara hissettirmek hayati derecede önemlidir
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şekerel, "Hem çocukluk hem de erişkin yaş döneminde astımı en sık tetikleyici neden soğuk algınlığı virüsleridir" dedi
Bebek ilk yaşına girdiğinde kendisine söylenenleri daha iyi anlamaya başlıyor.
Disiplini; döverek, bağırarak, rencide ederek değil; hoşgörülü ve sabırlı davranarak sağlamalıyız.