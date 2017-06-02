Sözde futbol taraftarları, Sofya’daki camiye saldırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mübarek Ramazan ayının ikinci gününde sözde futbol taraftarları, başkent Sofya’da bulunan Banya Başı Camii olarak bilinen Kadı Seyfullah Efendi Camii’ye bira şişeleri ve çöp kutuları fırlatarak saldırdı.
Sözde futbol taraftarlarının, caminin yanından geçtikleri sırada Müslümanlar, Türkler ve İslam dinine karşı kaba ve hakaret dolu ifadeler kullanarak, camiye dolu bira şişeleri fırlattığı bildirildi.
Yakın mesafede bulunan polislerin ise, talep edilmesine rağmen olaya müdahale etmeyi reddettikleri belirtildi.
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