Hindistan ve Pakistan haziranda ŞİÖ'ye tam üye

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan ve Pakistan’ın Astana'da Haziran ayında yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)'nün tam üyesi olacağı bildirildi.
Rus RIA Novosti Ajansı'nda yer alan habere göre ilgili açıklamayı "Rusya ve Çin: İkili ilişkilerde yeni bir kalite yolunda" Üçüncü Uluslararası Konferansı'na katılan ŞİÖ Genel Sekreteri Rashid Alimov yaptı.
Alimov, yaklaşan zirve organizasyonunun kalite olarak "yepyeni" bir toplantı olacağını söyleyerek, "Bu, örgütün tamamen yeni kalite durumuna geçtiğini gösterecektir. 'ŞİÖ altılısı' yavaşça sekiz ülke tam üye olacak yeni bir yapıya kavuşuyor” dedi. Alimov yaptığı açılamada, “Şanghay İşbirliği Örgütü artık bölgesel değil, büyük bir uluslararası organizasyona dönüşüyor”dedi.
Alimov’a göre, Hindistan ve Pakistan katılımı ile ŞİÖ ülkelerinin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 43-44 ve GSYİH ise yaklaşık 33 trilyon dolar olacak.
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Ana işbirliği konusu güvenlik olan ŞİÖ, ilk olarak 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından "Şanghay Beşlisi" adıyla kuruldu. 2001'de Özbekistan'ın da katılmasının ardından adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirdi.
Örgütün sekretaryası Çin'in başkenti Pekin'de, "Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu" ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunuyor.
Bugün örgütün 6 üyesinin yanı sıra 6 gözlemcisi ve 6 "diyalog ortağı" bulunuyor. Gözlemciler; Afganistan, Belarus, Hindistan, İran, Moğolistan ve Pakistan. Örgütün diyalog ortakları ise Ermenistan, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve Türkiye.
ŞİÖ üyesi 6 ülke, dünya nüfusunun yaklaşık çeyreğini oluşturuyor. Buna gözlemciler ve diyalog ortakları da eklendiğinde ŞİÖ, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını içeriyor.
ŞİÖ üyeleri, terör ve uyuşturucu ile mücadelede birbirileriyle istihbarat paylaşımında bulunuyor, ortak askeri tatbikat düzenliyor, "suçluları" birbirlerine iade ediyor. Örgüt, Rusya ve Çin'in Orta Asya'ya yönelik politikalarını koordine etmenin bir aracı olma özelliği taşıyor. Askeri bir ittifak değil.
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