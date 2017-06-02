12:07, 02 Haziran 2017 Cuma

Rakka'nın el değiştirmesi bir oyun

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Dede, "DEAŞ'ın Rakka'dan çekilerek bölgeyi PKK/PYD'ye bırakmak istemesinin bir oyun olduğunu biliyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Dede, yaptığı açıklamada, PYD'nin oyunla teslim almak istediği Rakka bölgesinin yüzyıllardır Suriyelilerin olduğunu ve PKK/PYD'nin hakimiyet kurmasını hiçbir Suriyelinin kabul etmeyeceğini söyledi.

"ABD'Yİ BU TUTUMUNDAN DOLAYI KINIYORUZ"

PYD'ye bu zemini oluşturan ABD'yi kınadıklarını aktaran Dede, şöyle konuştu:

"Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan çekilerek bölgeyi terör örgütü PKK/PYD'ye bırakmak istemesinin bir oyun olduğunu biliyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz. ABD ve yandaşlarının bir terör örgütünü çıkarıp yerine başka bir terör örgütünü getirmesi Suriyelileri yok saymaları anlamına geliyor. ABD'yi bu tutumundan dolayı kınıyoruz. Burada amaç bölgenin demografik yapısının değiştirilme çabalarıdır. Başta Türkiye ve dünya ülkelerinden bu yanlışa 'dur' demelerini bekliyoruz. Bu topraklar bizlere atalarımızdan miras olarak kaldı, bir terör örgütüne bırakılmayacak kadar da değerlidir. DEAŞ ile PKK/PYD terör örgütleri arasında bir fark yoktur, bunu yaşananlardan kolayca anlayabiliyoruz."

Dede, Şırnak'taki helikopter kazasında 13 askerin şehit olması nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, Türk halkına başsağlığı diledi.