12:23, 02 Haziran 2017 Cuma

PKK'ya mayıs darbesi





PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, PKK üyelerine baharda da nefes aldırmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'nin barış ve huzurunu sağlamak amacıyla PKK'ya kar kış demeden ağır darbe indiren güvenlik güçleri, PKK üyelerine baharda da göz açtırmadı. Kış boyunca zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen PKK mensuplarının izini sürerek örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, ilkbaharın son ayı mayıstaki operasyonlarda 274 teröristi etkisiz hale getirdi. PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde mayıstaki operasyonlarda, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 423 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan aralarında HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın da yer aldığı 146'sı tutuklandı.

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