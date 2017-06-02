Filipinler'de Tacloban Camii ve İslam Merkezi açıldı | FOTO

Filipinler'de Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yaptırdığı Tacloban Camii ve İslam Merkezi, kılınan cuma namazı ve dualarla ülkedeki Müslümanların hizmetine açıldı.
Filipinler'in doğusunda Tacloban kentinde yapılan caminin açılışına, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinin yanı sıra yerel yetkililer ve kentteki Müslüman toplumu katıldı.
Tacloban Camisi'nde kılınan ilk cuma namazının ardından düzenlenen açılış töreninde konuşan Filipinli yerel yetkililer, Türk devleti ve halkına mübarek ramazan ayında Filipinli kardeşlerini unutmadıkları için teşekkür etti.
Kentin vali yardımcısı Sambo Yaokasin, 2013'de yaşanan tayfun felaketinden sonra buraya gelerek yardım elini uzatan ilk ülkelerden Türkiye'nin, Tacloban'da Müslüman toplumuna çok güzel bir hediye verdiğini vurgulayarak, iki ülke halkları arasındaki gönül köprüsünün bu camiyle daha da kuvvetleneceğini söyledi.
Filipinler Devlet Başkanlığı Ulusal İslam Konseyi üyesi Ayşe Malayang, caminin yapımında emeği geçen herkese şükranlarını sunarak, "Türkiye'nin Filipinler'e yaptığı yardımlarla sergilediği sınır tanımayan fedakarlıklardan çok etkilendiklerine" vurgu yaptı.
TDV Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Öztürk "TDV, ilk olarak 2013 yılında yaşanan Yolanda tayfununda mağdur olanlara yardım amacıyla gelmişti." diyerek, o zamandan bu yana felaketten etkilenen ibadethaneleri onarım ve yeniden yapılandırma çalışmalarına koyulduklarını aktardı.
Bu vesileyle Türkiye ve Filipinler arasında dostluk, kardeşlik ve yardımlaşmanın artmasını ümit ettiklerini kaydeden Öztürk, "Türk halkının Filipinli kardeşleriyle beraber olduğunu teyit eder, bu ibadethanenin hayırlı olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ederim." diye konuştu.
Kurdele kesilmeden önce kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin Çelebi de Şırnak'ta şehit olan 13 Türk askerine rahmet duası ederken, ellerini semaya açan Filipinli Müslümanlar da hep bir ağızdan "amin" diyerek tekbir ve salavat getirdi.
Program, iki ülke yetkililerinin, caminin işletilmesine yönelik protokol anlaşmasına imza atmasının ardından kurdele kesimiyle sona erdi.
TDV, Tacloban Camii'nin yanı sıra Ormoc kentinde de üç cami inşa etmişti. Cebu kentindeki bazı camilerin de bakım ve onarımını üstlenerek, iyileştirme çalışmalarını yapmıştı.
Ülke genelinde cami inşası ve bakım çalışmalarına yaklaşık bir milyon dolar harcayan TDV'nin yeni açtığı Tacloban Camii ve Kültür Merkezi, 350 cemaat kapasiteli ve müştemilatıyla 400 metrelik bir alanı kaplıyor.
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın Filipinler'de yaptırdığı Tacloban Camii ve İslam Merkezi, kılınan cuma namazı ve dualarla ülkedeki Müslümanların hizmetine açıldı
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