Ortadoğu için DEAŞ karşıtı propaganda dizisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dubai merkezli Suudi Arabistan televizyonu MBC'de bugünlerde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD- DEAŞ) örgütünün propagandalarına yanıt niteliğinde "Kara Kargalar" adıyla bir dizi yayımlanıyor.
Dizide, IŞİD kontrolündeki topraklarda hayatın ne kadar acımasız olduğu gösteriliyor. Reuters ajansının haberine göre 10 milyon dolar bütçeli dizide, "Suudi Arabistan'ın radikal İslam'a karşı mücadeledeki öncü rolünün" altı çiziliyor.
Reuters'a konuşan MBC sözcüsü Mazen Hayek, "Hedef kitlemiz, terör örgütlerine katılma ihtimali bulunan ve bu örgütlerin propagandasından en fazla etkilenebilecek durumdaki kesimler" dedi.
IŞİD'in medyayı kullanımına dikkat çeken Hayek, buna karşı yine medya aracılığıyla yanıt vermek gerektiğini vurguladı.
20 bölümden uzun planlanan dizi, Lübnan'da çekiliyor. Arap ülkelerinde en fazla izlenen televizyon kanallarının sahibi olan MBC ağı, diziyi Arap ülkelerinde prime time olan iftar sonrası yayımlıyor.
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Suudi Arabistan MBC Televizyonu çekimlerini Lübnan'da yaptığı "Kara Kargalar" isimli bir dizi ile DEAŞ örgütü ile ilgili karşı propaganda yapıyor
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