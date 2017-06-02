Özbekistan vize yasağında 83 sırada

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Henley & Partners araştırma şirketinin raporuna göre Özbekistan vize endeksinde 83'üncü sırada yer aldı.
Raporda Özbekistan’ı sıralamada Fildişi Sahili, Senegal, Tacikistan ve Togo'nun takip ettiği belirtildi. Sıralamada bölge ülkelerinden Kazakistan 67, Kırgızistan 78, Türkmenistan 87, Afganistan ise 104'üncü sırada yer aldı.
Henley & Partners raporunda vatandaşları 176 ülkeyi vizesiz ziyaret edebilen Almanya, ilk sırayı aldı. İkinci sırada vizesiz 175 ülkeyi ziyaret eden İsveç, üçüncü sırayı ise 174 ülkeye giden Danimarka, Finlandiya, İtalya, İspanya ve ABD aldı.
Henley & Partners dünya ülkeleri vatandaşlarının hareket özgürlüğü derecesini araştıran bir şirket olarak çalışmalarını Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ile işbirliği içinde yürütüyor.
Yapılan bir araştırmada Özbekistan'ın vize yasağı uygulayan ülkeler sıralamasında 83'üncü sırada yer aldığı açıklandı
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