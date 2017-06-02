Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:16, 02 Haziran 2017 Cuma
Orta Asya
12:58, 02 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Özbekistan vize yasağında 83 sırada
Özbekistan vize yasağında 83 sırada

Yapılan bir araştırmada Özbekistan'ın vize yasağı uygulayan ülkeler sıralamasında 83'üncü sırada yer aldığı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Henley & Partners araştırma şirketinin raporuna göre Özbekistan vize endeksinde 83'üncü sırada yer aldı.

Raporda Özbekistan’ı sıralamada Fildişi Sahili, Senegal, Tacikistan ve Togo'nun takip ettiği belirtildi. Sıralamada bölge ülkelerinden Kazakistan 67, Kırgızistan 78, Türkmenistan 87, Afganistan ise 104'üncü sırada yer aldı.

Henley & Partners raporunda vatandaşları 176 ülkeyi vizesiz ziyaret edebilen Almanya, ilk sırayı aldı. İkinci sırada vizesiz 175 ülkeyi ziyaret eden İsveç, üçüncü sırayı ise 174 ülkeye giden Danimarka, Finlandiya, İtalya, İspanya ve ABD aldı.

Henley & Partners dünya ülkeleri vatandaşlarının hareket özgürlüğü derecesini araştıran bir şirket olarak çalışmalarını Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ile işbirliği içinde yürütüyor.



İlgili Konular Özbekistan vize yasağı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
Özbekistan vize yasağında 83 sırada
Özbekistan vize yasağında 83 sırada

Yapılan bir araştırmada Özbekistan'ın vize yasağı uygulayan ülkeler sıralamasında 83'üncü sırada yer aldığı açıklandı
Filipinler'de Tacloban Camii ve İslam Merkezi açıldı FOTO
Filipinler'de Tacloban Camii ve İslam Merkezi açıldı | FOTO

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Filipinler'de yaptırdığı Tacloban Camii ve İslam Merkezi, kılınan cuma namazı ve dualarla ülkedeki Müslümanların hizmetine açıldı
Ortadoğu için DEAŞ karşıtı propaganda dizisi
Ortadoğu için DEAŞ karşıtı propaganda dizisi

Suudi Arabistan MBC Televizyonu çekimlerini Lübnan'da yaptığı "Kara Kargalar" isimli bir dizi ile DEAŞ örgütü ile ilgili karşı propaganda yapıyor
Rakka'nın el değiştirmesi bir oyun
Rakka'nın el değiştirmesi bir oyun

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Dede, "DEAŞ ile PKK/PYD terör örgütleri arasında bir fark yoktur, bunu yaşananlardan kolayca anlayabiliyoruz" dedi
Hindistan ve Pakistan haziranda ŞİÖ'ye tam üye
Hindistan ve Pakistan haziranda ŞİÖ'ye tam üye

Şanghay İşbirliği Örgütü Haziran toplantısında Hindistan ve Pakistan'a tam üyelik vermeye hazırlanıyor
New York Belediyesi'nden Müslümanlara iftar
New York Belediyesi'nden Müslümanlara iftar

New York Belediye Başkanı Blasio, Müslümanları iftarda ağırladı
Endonezya da Ramazan'ın ilk cuma namazı
Endonezya’da Ramazan'ın ilk cuma namazı

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
Eski Atina havalimanındaki sığınmacı kampı boşaltıldı
Eski Atina havalimanındaki sığınmacı kampı boşaltıldı

Elliniko'da kalan yaklaşık 600 sığınmacı, yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edildi
BM FARC'ın silahlarını toplamak için hazır
BM, FARC'ın silahlarını toplamak için hazır

BM Kolombiya Misyon Şefliği, örgütün silahlarının toplanması için 44 konteyner ve 8 depo hazırladı
Diktatör Franco dönemine ait en büyük toplu mezar açıldı FOTO
Diktatör Franco dönemine ait en büyük toplu mezar açıldı | FOTO

İspanya'da diktatör Franco döneminde kurşuna dizilerek öldürülmüş kişilerin cesetlerinin gömüldüğü en büyük toplu mezarlardan biri açıldı
Türk tavuk etlerine Rusya yolu açıldı
Türk tavuk etlerine Rusya yolu açıldı

Rusya dondurulmuş tavuk ürünleri, tavuk ve hindi eti, taze ve dondurulmuş salatalık ve kornişon, taze elma, armut, üzüm ve çileğin Türkiye'den sevkiyatını serbest bıraktı
Trump'tan 'Müslümanlara vize yasağı' için bir hamle daha
Trump'tan 'Müslümanlara vize yasağı' için bir hamle daha

ABD Adalet Bakanlığı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına getirilen ancak temyiz mahkemesinden dönen vize yasağının yeniden yürürlüğe girmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu
quot Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek quot
"Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin, "ABD tüm dünyaya sırtını döndü fakat Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek" dedi
Audi'de emisyon skandalı
Audi'de emisyon skandalı

Almanya Ulaştırma Bakanı Dobrindt, Alman otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığını söyledi
FBI yetkilileri FETÖ'nün iftar yemeğinde
FBI yetkilileri FETÖ'nün iftar yemeğinde

FBI yetkilileri, FETÖ'nün Los Angeles'te bulunan Pacifica Graduate adlı kurumunun iftar yemeğine katıldı
Trump ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekti
Trump ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıkladı

Haberler

Trump'tan yeni vize yasağı
Trump'tan yeni vize yasağı

Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'un vize yasağına tepki
Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'un vize yasağına tepki

ABD'de Trump'un vize yasağına geçici durdurma
ABD'de Trump'un vize yasağına geçici durdurma

Özbekistan yabancılara siyası sığınma hakkı tanıyacak
Özbekistan yabancılara siyası sığınma hakkı tanıyacak

Özbekistan'daki İpek ve Baharat Festivali sona erdi | FOTO
Özbekistan'daki İpek ve Baharat Festivali sona erdi FOTO

Özbekistan'da hatimle teravihe büyük ilgi
Özbekistan'da hatimle teravihe büyük ilgi

Türkiye-Özbekistan turizm alanında iş birliği protokolleri imzalandı
Türkiye-Özbekistan turizm alanında iş birliği protokolleri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ve Szydlo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mirziyoyev ve Szydlo ile görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 