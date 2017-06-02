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Katolik Loyala Üniversitesi mezunları, Moğolistan'da dil öğretiyor
Katolik Loyala Üniversitesi mezunları, Moğolistan'da dil öğretiyor

ABD'deki Katolik Loyala Üniversitesi mezunları, Barış Gücü aracılığıyla hiç bilmedikleri uzak ülkelere giderek İngilizce öğretiyorlar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Chicago Eyaleti'nde bulunan özel bir Amerikan Katolik araştırma üniversitesi olan Loyola, mezunlarını uzak Asya ülkelerine Barış Gücü kuruluşunun projesi için gönüllü olarak gönderiyor.

Loyola mezunu Tim Kasckow, günlerini Çin'in kuzeybatı eyaletinde bulunan Gansu şehrindeki Lanzhou şehrinde ders planları hazırlama ve eğitim hazırlığı yapmak için harcıyor. Orada, hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerine bir kolej düzeyinde İngilizce öğretiyor. Kasckow profesör değil sadece Barış Gücü'ndeki 23 yaşındaki bir gönüllü.

2016'da Loyola'dan uluslararası çalışmalar ve siyaset bilimleri alanında mezun olan Kasckow, ABD'nin gönüllülerini yurtdışına gönderen bir hizmet programı olan Barış Gücü'ndeki 18 Loyola mezunundan biri. 

TERCİH  ETTİKLERİ ÜLKELERDE YAKLAŞIK 3 AY KALIYORLAR

Barış Gücü'nün gönüllüleri tercih ettikleri ülkede yaklaşık üç ay kalabiliyor.

Kasckow, Çin Barış Gücü'ne gönüllü olan bir arkadaşının da Loyola'daki ilk yıllarından bu yana örgüte katılmayı düşündüğünü söyledi. Çift, bir yıl Loyola Pekin Merkezinde okuyarak geçirdikten sonra, daha fazla deneyim istediklerini ve mezun olduktan sonra bir buçuk ay boyunca Barış Gurubu'na katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Kasckow, Çin'de çok sayıda olduğunu söylediği üç Loyola mezun gönüllüsünden biri. Loyola mezunları da Arnavutluk, Nikaragua, Fas, Gine, Togo, Benin, Namibya, Uganda, Tanzanya, Moğolistan, Tayland ve Endonezya'da gönüllü çalışıyorlar.

Loyola mezunu Anna Buchanan Mayıs 2016'da Barış Gönüllü Programına da katıldı. Loyola aracılığıyla Londra'da yurtdışında eğitim gördükten mevcut ülkeleri araştırdı ve Moğolistan'da gönüllü olmaya karar verdi.

Buchanan, "Pek çok insanın dünyada olduğunu bile düşünmediği çok eşsiz ve farklı bir ülke olduğunu düşünüyorum" dedi. "İnsanların farkında olmadığı bir ülkeye gitmek harika olur diye düşündüm."

24 yaşındaki Buchanan, Kasckow gibi İngilizce öğretiyor, ancak deneyimi farklı Moğolca konuşma tecrübesine sahip.

Mayıs 2015'te tarih ve gazetecilik bölümünden mezun olan Buchanan, "Ben uzun boylu ve sarışınım ve [öğrenciler] nadiren kendi kasabalarında sarışınları görüyorlar. Ben onlar için orada olmamın hâlâ heyecan verici olduğunu düşünüyorum, mutlu yüzlerini görmek gerçekten eğlenceli. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bir şeyi gerçekten anlamaları beni çok mutlu ediyor, onların İngilizceyi anlamalarına yardımcı olmak için orada olduğumdan dolayı bana çok minnettar olduklarını söylüyorlar." diyor.

Marcus Wright, 2016 yazında Barış Gücü'ne katılan başka bir Loyola mezunu. 24 yaşındaki Wright, 2014 yılında uluslararası çalışmalar ve psikoloji alanında derece ile mezun olmuş.

Wright, Kasckow ve Buchanan'ın aksine, başvurusunda gitmek istediği bölge seçimini kuruluşa verdi. Bu, onu Namibya'daki kırsal köyde bir İngiliz dili ve bilgisayar bilimi öğretmeni yaptı.

Wright, "Çılgın miktarda bilgi ve bilgisayar öğretiyorum, komik çünkü sınıf sayısı kadar bilgisayarım yok" dedi.

Wright, genellikle sekiz sınıfa ders veriyor, binbaşılara, öğrencilere ders verirken, antrenörlere ve bir futbol takımına da okul sonrası yardımcı oluyor. Yaklaşık 1000 öğrenciyle bir gün geçirdiğini söyleyen Wright Namibya'da bütün bunları yapmak için bolca vakti olduğunu belirtiyor.

"Şimdiye kadar harikaydı. Demek istediğim, çok zor, çok zor, ama gerçekten harika insanlarla tanıştım, hem gönüllülerle hem de Namibiyanlarla tanıştım" diyen Wright, " Amerikan kültürüne bir bakış açısı kazandığımın farkına varıyorum." diyor.

Wright, Alternative Break Immersion hizmet gezilerine katılan Loyola'daki deneyiminin onu Barış Gücü'ne hazırladığını söyledi.

 



İlgili Konular Moğolistan barış gücü ABD üniversite Loyola üniversitesi
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